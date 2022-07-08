Требуется разработать скрипт для автомайнинга ресурсов в игре, который состоит из трех частей: главный док управления с майнерами, сами майнеры и корабль разведки с функцией удаленной передачи данных. Укажите детали и функционал каждой из частей для эффективной работы скрипта.
Создать нейросеть
Нейросеть должна уметь следующее: уметь генерировать фотографии одного несуществующего человека в полный рост, в разных позах, одежде, на разном фоне.
Заявки фрилансеров
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