Создать нейросеть

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки294 просмотра

Нейросеть должна уметь следующее: уметь генерировать фотографии одного несуществующего человека в полный рост, в разных позах, одежде, на разном фоне.

3 года назад
guest_16572620541578
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
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Александр
 
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