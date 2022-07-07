Оповещение для TrandingView при совпадении сигналов на двух индикатора

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Нужно с помощью функции alertcondition() создать оповещение при совпадении сигналов для индикаторов CM MACD Custom Indicator(https://ru.tradingview.com/script/XFr7xHqZ-CM-MACD-Custom-Indicator-Multiple-Time-Frame-V2/) + SuperTrend, отдельно оповещение для Buy и отдельно для Sell для минутного таймфрейма. На фото примеры совпадения для Buy

3 года назад
guest_16571995015755
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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