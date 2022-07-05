Всем привет, надо

По ТЗ сделать задачу (бэкенд) на GoLang, описать ее и сдать.

Надо иметь опыт в разработке коммерческих бэкенд-продуктов на Go, понимать Go и его инфраструктуру, знать Postgresql, Mongo, Docker (уметь собрать образ и развернуть локальное окружение), иметь общее представление по очередям (NATS, Kafka), иметь опыт работы Git, GitFlow.

Предоставление повторных заказов - очень вероятны по результатам выполнения первого.