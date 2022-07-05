Требуется создать расширение для браузера Google Chrome с простыми функциональными возможностями. Подробности и согласование цены будут обсуждены в личных сообщениях.
GoLang разработка частей большого приложения
Всем привет, надо
По ТЗ сделать задачу (бэкенд) на GoLang, описать ее и сдать.
Надо иметь опыт в разработке коммерческих бэкенд-продуктов на Go, понимать Go и его инфраструктуру, знать Postgresql, Mongo, Docker (уметь собрать образ и развернуть локальное окружение), иметь общее представление по очередям (NATS, Kafka), иметь опыт работы Git, GitFlow.
Предоставление повторных заказов - очень вероятны по результатам выполнения первого.
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