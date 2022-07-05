Нужна помощь в разработке приложения на C#:

Приложение должно обращаться на адрес в интернете, переходить через библиотеку Selenium на сайты (при необходимости устанавливать эту библиотеку), авторизовываться, нажимать нужные ссылки.

У приложения будет много разных настроек, нужно научиться их хранить

Приложение должно работать через авторизованный прокси, в идеале само настраивать параметры прокси в Windows.