Разработайте небольшую программу для Windows, которая генерирует XML файл с 9 полями ввода и Excel файл для хранения введенной информации. Программа должна обрабатывать данные, оборачивая их в соответствующие XML теги, и обеспечивать возможность рендеринга списка в Excel. После рендера вся информация должна очищаться из памяти.