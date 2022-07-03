https://infourok.ru/zadaniya-dlya-provedeniya-kvalifikacionnogo-ekzamena-po-pm-razrabotka-administrirovanie-i-zaschita-baz-dannih-specialnost-spo-yu-3467735.html

Нужно будет выполнить 1-й вариант на оценку 3, надо набрать +- 35 баллов чтобы твёрдая 3 была.

Так же там необходимо ещё создать небольшое приложение, прям маленькое чтобы работать с БД.

БД на MS SQL Server, а приложение на WindowsForm c#