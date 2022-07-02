Разработка дэшборда Microsoft Power Bi

Необходимо доработать скрипт для работы на современных браузерах, который считывает данные из текстового файла, определяет время модификации, подсчитывает количество файлов в папках и строки в лог-файле. Все значения должны выводиться на экран с помощью команды alert. Задача включает работу с файлами и папками на сетевом ресурсе.