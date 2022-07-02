Требуется разработать копию телеграм бота @Financespacemoney_bot. Использовать язык программирования Python и библиотеку Aiogram для асинхронной работы. Необходимо создать админ панель на Django и разобраться в логике работы бота для реализации внутренней структуры.
Разработка дэшборда Microsoft Power Bi
Требуется разработать дэшборд на Microsoft Power Bi - необходимо парсить данные из разных сайтов и по ним строить аналитику по ценам. Опыт в Power Bi необходим, ссылку на аналогичный отчет вышлю по запросу.
Заявки фрилансеров
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