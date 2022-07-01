Разработать ПО для отладочной платы stm32f407

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Функционал:

Чтение сообщений по шине i2c, вывод законченного сообщения в уарт

Чтение напряжения на одной/трех линиях, вывод значения напряжения в уарт при его изменении на 0.1в

Диапазон измеряемого напряжения 11-20в (схема согласователя уровней от вас)

Предусмотреть прерывание для режимов работы 1 линя/ 3 линии (посмотреть прерывание на старте и дfлее работа в одном из режимов)

Вывод данных в уарт

построчно в следующем формате, включая точку с занятой:

Время;Событие;Данные;Дата1;Дата2;.......

Время - время события в секундах, можно и в другом формате

Событие -

Для событий питания: номер канала, например: p1 p2 p3

Для событий шины: запрос мастера, например: r или w (read/write)

Данные - Для событий питания: вольтаж, например 14.6

Для событий шины: адрес устройства, например 0х01

Дата1-Х - принятые данные, например 0х08 или показатель завершения связи: n

Результат:

01.0121;w;0x01;0xbc;0x00;n

02.0121;p1;14.6

03.0121;r;0x01;n

3 года назад
Serg_k-v
Сергей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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