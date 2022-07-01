Требуется разработать копию телеграм бота @Financespacemoney_bot. Использовать язык программирования Python и библиотеку Aiogram для асинхронной работы. Необходимо создать админ панель на Django и разобраться в логике работы бота для реализации внутренней структуры.
Разработать ПО для отладочной платы stm32f407
Функционал:
Чтение сообщений по шине i2c, вывод законченного сообщения в уарт
Чтение напряжения на одной/трех линиях, вывод значения напряжения в уарт при его изменении на 0.1в
Диапазон измеряемого напряжения 11-20в (схема согласователя уровней от вас)
Предусмотреть прерывание для режимов работы 1 линя/ 3 линии (посмотреть прерывание на старте и дfлее работа в одном из режимов)
Вывод данных в уарт
построчно в следующем формате, включая точку с занятой:
Время;Событие;Данные;Дата1;Дата2;.......
Время - время события в секундах, можно и в другом формате
Событие -
Для событий питания: номер канала, например: p1 p2 p3
Для событий шины: запрос мастера, например: r или w (read/write)
Данные - Для событий питания: вольтаж, например 14.6
Для событий шины: адрес устройства, например 0х01
Дата1-Х - принятые данные, например 0х08 или показатель завершения связи: n
Результат:
01.0121;w;0x01;0xbc;0x00;n
02.0121;p1;14.6
03.0121;r;0x01;n
Заявки фрилансеров
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