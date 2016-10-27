Требуется разработать прикладное ПО для отладочной платы stm32f407. Основные задачи: чтение сообщений по шине i2c, вывод данных в uart, измерение напряжения на одной или трех линиях, и форматирование вывода данных. Необходима схема согласователя уровней для диапазона 11-20 вольт, а также реализация прерываний для различных режимов работы.
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Первый интерфейс ангуляр второй ангуляр юниверсалРеализоватьпроверку браузера на наличие сервис воркера, подключение сервис воркера, контроль версий приложения сервис воркера, переход от версии к версии.организовать сервис по обмену запросами сервис воркер - вкладка, типа реквест респонс ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Необходимо реализовать: тестовое ангуляр юниверсал приложение подцепить socket.io проавторизовать тестового пользователя запустить crossbar.io роутер наладить сервис на express который будет синхронизировать состояние между socket.io и crossbar.io клиентами https://docs.google.com/document/d/15OmWH07smoHIEFwBk2frRevjtDK1rmdefwDuP7_t7_4/edit?usp=sharing ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Реализовать серверное приложение на phyton и,или js,crossbar.io mongodb lmdb postgresql В части реализации серверного приложения описанного вот тутhttps://docs.google.com/document/d/1eTyMeMT8JMWN2KNODOFOL46UBdF-uVwFZMjRz8VZHDk/edit?usp=sharingТут черновики процедур и сущности которые надо обсудить и согласовать в состояние тзhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1-BHtFLgv6uLS9RR9roFyGaokC2xLSZNcX1xad-zeNfA/edit?usp=sharingДелаем в несколько этапов1 поднять необходимую инфраструктуру2 ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт8 лет назад