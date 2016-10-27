Требуется разработать прикладное ПО для отладочной платы stm32f407. Основные задачи: чтение сообщений по шине i2c, вывод данных в uart, измерение напряжения на одной или трех линиях, и форматирование вывода данных. Необходима схема согласователя уровней для диапазона 11-20 вольт, а также реализация прерываний для различных режимов работы.