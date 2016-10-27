Serg_k-v

Сергей Serg_k-v

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Разработать ПО для отладочной платы stm32f407

    Требуется разработать прикладное ПО для отладочной платы stm32f407. Основные задачи: чтение сообщений по шине i2c, вывод данных в uart, измерение напряжения на одной или трех линиях, и форматирование вывода данных. Необходима схема согласователя уровней для диапазона 11-20 вольт, а также реализация прерываний для различных режимов работы.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется ангуляр разработчик для создания 2х тестовых интерфейсов

    Первый интерфейс ангуляр второй ангуляр юниверсалРеализоватьпроверку браузера на наличие сервис воркера, подключение сервис воркера, контроль версий приложения сервис воркера, переход от версии к версии.организовать сервис по обмену запросами сервис воркер - вкладка, типа реквест респонс ...

    Angular
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен разработчик JS/angular universal, socet.io, crossbar.io, express

    $50

    Необходимо реализовать:  тестовое ангуляр юниверсал приложение  подцепить socket.io проавторизовать тестового пользователя  запустить crossbar.io роутер  наладить сервис на express который будет синхронизировать состояние между socket.io и crossbar.io клиентами  https://docs.google.com/document/d/15OmWH07smoHIEFwBk2frRevjtDK1rmdefwDuP7_t7_4/edit?usp=sharing ...

    AngularJavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализовать серверное приложение на phyton и,или js, crossbar.io

    Реализовать серверное приложение на phyton и,или js,crossbar.io  mongodb  lmdb  postgresql В части реализации серверного приложения описанного вот тутhttps://docs.google.com/document/d/1eTyMeMT8JMWN2KNODOFOL46UBdF-uVwFZMjRz8VZHDk/edit?usp=sharingТут черновики процедур и сущности которые надо обсудить и согласовать в состояние тзhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1-BHtFLgv6uLS9RR9roFyGaokC2xLSZNcX1xad-zeNfA/edit?usp=sharingДелаем в несколько этапов1 поднять необходимую инфраструктуру2 ...

    JavaScriptMongoDBPostgreSQL
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад