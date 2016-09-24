Реализовать серверное приложение на phyton и,или js,crossbar.io mongodb lmdb postgresql В части реализации серверного приложения описанного вот тутhttps://docs.google.com/document/d/1eTyMeMT8JMWN2KNODOFOL46UBdF-uVwFZMjRz8VZHDk/edit?usp=sharingТут черновики процедур и сущности которые надо обсудить и согласовать в состояние тзhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1-BHtFLgv6uLS9RR9roFyGaokC2xLSZNcX1xad-zeNfA/edit?usp=sharingДелаем в несколько этапов1 поднять необходимую инфраструктуру2 собрать данные которыми обмениваются между собой компоненты инфраструктуры 3 на основании этих данных согласовать архитектуру компонентов приложения и процедур в состояние тех.залдания4 реализовать5 протестировать\отладить