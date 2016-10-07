Правки (допилка сайта) на modx

Системное администрированиеЗавершен4 заявки192 просмотра
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Сайт  

genezis-rehab.ru/ 

был не доделан програмистом, в связи с этим остались небольшие правки: 

Вот правки которые необходимо сделать, есть макеты и все что необходимо или непонятно обсудим разберемся! 

Соответственно жду предложения по цене за вашу работу, возможны доп правки, соответственно за доп оплату 

1 Банер акции НЕТ В АДМИНКЕ (должен работать банер со счетчиком и вариант банера без счетчика) 

2 кнопки на главной вести на формы и на страницы НЕТ В АДМИНКЕ 

3 Ховеры для (Как проходить лечение?) и тоже на страницы НЕТ В АДМИНКЕ 

4 наполнение галерееи на главной НЕТ В АДМИНКЕ 

5 редактирование текста на главной НЕТ В АДМИНКЕ 

6 ссылки на страницы с главной (внизу) НЕТ В АДМИНКЕ 

7 Меню подвала не работает

MODX
7 лет назад
jbekson
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
katehiz
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$38
2 дня
Станислав все выполнил в срок и в полном объеме. Внимательно уточняет тз, предлагает варианты осуществления задачи, всегда был на связи. Советую к сотрудничеству
Задача была поставлена четко, все материалы и доступы предоставлены в полном объеме. Коммуникация отличная, оплата в срок. Рекомендую Евгению к сотрудничеству!