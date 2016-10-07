Правки (допилка сайта) на modx

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genezis-rehab.ru/

был не доделан програмистом, в связи с этим остались небольшие правки:

Вот правки которые необходимо сделать, есть макеты и все что необходимо или непонятно обсудим разберемся!

Соответственно жду предложения по цене за вашу работу, возможны доп правки, соответственно за доп оплату

1 Банер акции НЕТ В АДМИНКЕ (должен работать банер со счетчиком и вариант банера без счетчика)

2 кнопки на главной вести на формы и на страницы НЕТ В АДМИНКЕ

3 Ховеры для (Как проходить лечение?) и тоже на страницы НЕТ В АДМИНКЕ

4 наполнение галерееи на главной НЕТ В АДМИНКЕ

5 редактирование текста на главной НЕТ В АДМИНКЕ

6 ссылки на страницы с главной (внизу) НЕТ В АДМИНКЕ

7 Меню подвала не работает