Название: 21 век Цветовая схема пример: в приложении Это не медицинский центр и иконки относящиеся напрямую к медицине не подходят (скорее листочки, чем крест) В логотипе должен быть как текст названия, так ...
- $35Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
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Подробное тз в приложенииЗавершен7 лет назад
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Логотип разработка: Цветочный салон : Красный лотос логотип в виде цветка с доп текстом названия на русском и английском языках Логотип будет использоваться как в печатной продукции так и в дизайне помещения ...Завершен8 лет назад
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Картинка для росписи стены Стена для росписи 3 метра в высоту 4 ширину Там могут быть фразы, красивым шрифтом, лого, и ассоциативная часть дымящийся кофе, пицца, разрезанная,;бургер, лого, но думаю не в центре экспозиции, ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен8 лет назад
Формат заведения - пицца с собой с возможностью маленькой посадки, Продажа пиццы, бургеров, выпечки ( круасаны и т.д), кофе, чай. Разработка Логотипа на английском и русском языках (парми) ...Завершен8 лет назад
Сайт genezis-rehab.ru/ был не доделан програмистом, в связи с этим остались небольшие правки: Вот правки которые необходимо сделать, есть макеты и все что необходимо или непонятно обсудим разберемся! Соответственно жду предложения ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад