jbekson

Евгения jbekson

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Я знаю кому нужен сайт и я найду того кто это может сделать
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$199
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Логотип реабилитационного центра лечения наркомании

    $35

    Название: 21 век Цветовая схема пример: в приложении Это не медицинский центр и иконки относящиеся напрямую к медицине не подходят (скорее листочки, чем крест) В логотипе должен быть как текст названия, так ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип разработка

    $50

    Логотип разработка: Цветочный салон : Красный лотос логотип в виде цветка с доп текстом названия на русском и английском языках Логотип будет использоваться как в печатной продукции так и в дизайне помещения ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Элементы фирменного стиля

    $50

    Картинка для росписи стены Стена для росписи 3 метра в высоту 4 ширину Там могут быть фразы, красивым шрифтом, лого, и ассоциативная часть дымящийся кофе, пицца, разрезанная,;бургер, лого, но думаю не в центре экспозиции, ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип для пиццерии

    Формат заведения - пицца с собой с возможностью маленькой посадки, Продажа пиццы, бургеров, выпечки ( круасаны и т.д), кофе, чай. Разработка Логотипа на английском и русском языках (парми) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правки (допилка сайта) на modx

    Сайт   genezis-rehab.ru/  был не доделан програмистом, в связи с этим остались небольшие правки:  Вот правки которые необходимо сделать, есть макеты и все что необходимо или непонятно обсудим разберемся!  Соответственно жду предложения ...

    MODX
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$170
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа
Не первое сотрудничество. Спасибо. Рекомендую
Спасибо Антону. Очередной проект закончен на отлично. Все хорошо: Сроки, качество, всегда на связи. Всегда на выбор несколько вариантов
Ответный отзыв
Verrone
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$29
10 баллов
7 лет назад
Логотип реабилитационного центра лечения наркомании
Сотрудничеством остался доволен. Оплата без задержек. только положительные эмоции.
Спасибо за работу, все хорошо!
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Логотип разработка
Спасибо Евгении за очередной интересный проект. сотрудничеством очень доволен.
Спасибо за работу! Все качественно и в срок. Несколько вариантов. Доработка выбранного. Красивая и наглядная визуализация с учетом специфики! Рекомендую. Обязательно еще поработаем!
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Элементы фирменного стиля
Спасибо еще раз Жене! Приятный в общении человек. Всегда четкая постановка задачи и своевременная оплата.
Спасибо за работу, продолжали разработку дополнительных элементов для фирменного стиля, всем довольны! рекомендую
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Логотип для пиццерии
Спасибо евгении. очень положительный заказчик. четкая постановка задачи и своевременная оплата
Отличная работа. Антон сделал несколько вариантов логотипа, в которых полностью выполнил запрос и дополнительно предложил свой вариант. Быстро и вовремя выполнял правки. Всегда на связи. Хорошая цена, отличное качество. Продолжаем работать. Рекомендую
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