Интересует разработка логотипа с последующим шагом фирменного стиля, под название предприятия - "ИНСТИТУТ УГЛЕРОДНЫХ НАНО МАТЕРИАЛОВ" и на ан. «INSTITUTEOF CARBON NANO MATERIALS»
Логотип для пиццерии
Формат заведения - пицца с собой с возможностью маленькой посадки,
Продажа пиццы, бургеров, выпечки ( круасаны и т.д), кофе, чай.
Разработка Логотипа на английском и русском языках (парми)
Пример логотипа в приложении
Логотип текстовый, логотип в приложении максимально видоизменить оставив концепцию (тк это бренд компании не работающей в России)
В логотипе на англ. сделать вариант с ленточкой с надписью original pizza & bakery и вариант лого без ленточки просто PARMI.
Лого либо круг либо овал или другой элемент завершенного цикла
Хотелось бы как-то разнообразить просто круг или овал, например тематическими или абстрактными элементами.
Также будет необходим макет росписи с использованием лого, для нанесения рисунка на стену (оплачивается отдельно если вы готовы делать больше чем лого, так же есть необходимость в разработке дизайне меню и листовок)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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