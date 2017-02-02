Логотип для пиццерии

Формат заведения - пицца с собой с возможностью маленькой посадки,

Продажа пиццы, бургеров, выпечки ( круасаны и т.д), кофе, чай.

Разработка Логотипа на английском и русском языках (парми)

Пример логотипа в приложении

Логотип текстовый, логотип в приложении максимально видоизменить оставив концепцию (тк это бренд компании не работающей в России)

В логотипе на англ. сделать вариант с ленточкой с надписью original pizza & bakery и вариант лого без ленточки просто PARMI.

Лого либо круг либо овал или другой элемент завершенного цикла

Хотелось бы как-то разнообразить просто круг или овал, например тематическими или абстрактными элементами.

Также будет необходим макет росписи с использованием лого, для нанесения рисунка на стену (оплачивается отдельно если вы готовы делать больше чем лого, так же есть необходимость в разработке дизайне меню и листовок)