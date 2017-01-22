Логотип и иконки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт30 заявок284 просмотра

Необходимо разработать логотип и комплект иконок для сайта объявлений. Только уникальная эксклюзивная работа. При обращении присылайте примеры. В приоритете современный FLAT - стиль. Договор.

8 лет назад
guest_14852529410942
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров