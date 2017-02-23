Дизайн логотипа фирмы по производству и продаже брикетированного угля

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки1057 просмотров
#1$50

Уважаемые веблансеры!

Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку логотипа.

Подробное техническое задание находится во вложении к проекту.

Сроки проведения конкурса: 23.01.2017 - 29.01.2017 г. включительно.

С уважением,

Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».

8 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
8 лет назад
#1
Виктория, спасибо большое за проделанную работу. Успехов и побед в других конкурсах. Рекомендую.
Спасибо Виталию за конкурс, все прошло отлично, всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
8 лет назад
#1
ТОП-10
Логотипы и Знаки

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