Отрисовать лого в большом размере

Александр взял работу, и тут же буквально в от же день написал, что выполнить не сможет. Предложил другого человека, тот попросил бюджет выше, что нам не подошло. Потом спустя пару дней он написал что все же сделает работу, и тут же ответил что не сможет. Неадекватность на лицо.