Отрисовать лого в большом размере

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Закрыт5 заявок239 просмотров

И сделать из него необходимый и удобоваримый вариант для печати и добавления в разные форматы. Ну попросту сделать его большим и в неск.форматах JPG, PNG, PDF, AI, CDR. Бюджет 250 р. 

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад
$3
1 день
Александр взял работу, и тут же буквально в от же день написал, что выполнить не сможет. Предложил другого человека, тот попросил бюджет выше, что нам не подошло. Потом спустя пару дней он написал что все же сделает работу, и тут же ответил что не сможет. Неадекватность на лицо.
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Заявки фрилансеров

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад