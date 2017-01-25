Логотип для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок321 просмотр

Нужен простой логотип для сайта, который будет продавать часы из виниловых пластинок

интересно было бы в стиле рисунка - скетча, что-то такое простое и со вкусом, в векторе

8 лет назад
maccen
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Адекватный и терпеливый исполнитель, взялся сразу за работу. Оправдал все мои ожидания, рекомендую.
Было очень приятно поработать с Олегом. Прекрасный заказчик понимающий свои желания. Оплата была проведена сразу по окончанию проекта. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Водяной знак

    Необходимо сделать пару вариантов водяного знака для фото товаров (полупрозрачный) для нового сайта Bronza-nza.ru. 1. Одну надпись по центру (~200px) 2.  Несколько надписей наискосок (400х400 px) Ваши предложения по цене ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать логотип

    Доброго времени суток! Необходимо создать логотип для магазина по продаже комиссионной мототехники Discontmoto. (Сайт http://discontmoto.ru/) Нужно не дорого и со вкусом.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать логотип для сайта + презентацию сделать

    Нужен дизайнер который сможет нарисовать логотип для сайта и сделать презентацию в формате PDFСпасибо просим писать на почту которая указана в профиле или откликаться на проект!Только стильные и качественные работы, частные лица!

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание логотипа для женского кабинета (консультации)

    $50

    Необходимо создать логотип для женской поликлиники (консультации). Кабинет территориально находится в Германии, поэтому если и будут какие-либо надписи, то обязательно на латинице. Как такового названия у поликлиники (Frauenarztpraxis Altdorf) нет,  но есть имя владельца ...

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Название и логотип небольшой компании по производству мини-домов.

    $10

    Брифинг на лучшее название и логотип. Желательно в этом всем отобразить уют, близость к природе, комфорт, современность. Т.е. минидом это не дом для тех у кого нет денег на большой дом. Минидом ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лого + аватарка + афиша

    $15

    Лого + аватарка + афиша, для интеллектуально-развлекательной игры квиз (барных викторин) По сути нужно оформить группу для соц. сетей (без меню), т.е: 1) логотип который будет использоваться везде в ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать логотип и элементы стиля для сервиса аренды недвижимости

    $50

    Требуется разработать логотип для сервиса аренды недвижимости, подобрать цветовое решение, шрифты, разработать дизайн типовой визитки и макета документации. Заявки рассматриваются в течение 1 недели, затем выбирается победитель. Исходные данные: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Лого для сайта

    Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите мне сделать красивый и запоминающийся логотип для моего сайта: www.inessasm.com (временный делала сама)... Текст "Инесса Смолярчук. Профессиональный психолог". Смысл моей деятельности : психологическая помощь детям и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработать логотип

    $17

    Необходимо доработать логотип (дорисовать графический элемент, отображающий название и прописать этим же шрифтом надпись-название компании). Название +графич. элемент - это единый гармоничный логотип. Нужно, чтобы было просто, понятно, емко, стильно.Сфера деятельности компании: светодиодное оборудование и комплектующие ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад