Лого + аватарка + афиша, для интеллектуально-развлекательной игры квиз (барных викторин)

По сути нужно оформить группу для соц. сетей (без меню), т.е:

1) логотип который будет использоваться везде в будущем (исходник)

2) аватарка для группы и страниц (лого+название+фон)

3) обложка для группы

4) одна афиша (простой баннер-картинка), по примеру которой будем проводить игры

Есть подробные примеры всего, либо описание того что нужно сделать.

Хотелось бы выслать подробности уже человеку, который согласен на условия и покажет портфолио.