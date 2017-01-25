Требуется создание логотипа для кофейни. Кофейня находится в бизнесцентре. Название: МосГорКофе Формат: Круг и минимализм. Текст названия на русском. Так же имеется фотография прилавка и витрины, где будет размещен логотип. ...
Логотип соляной пещеры
Требуется разработка логотипа для соляной пещеры. (Соляная пещера или комната - это место, где люди лечат ЛОР заболевания солью.)
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