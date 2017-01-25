Логотип соляной пещеры

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок357 просмотров

Требуется разработка логотипа для соляной пещеры. (Соляная пещера или комната - это место, где люди лечат ЛОР заболевания солью.)  

8 лет назад
m194_ru
Павел 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо Виктории. Всё сделано быстро и качественно. Работа устроила.
Все отлично. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад