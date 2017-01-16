Создание логотипа для кофейни

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Требуется создание логотипа для кофейни. 

Кофейня находится в бизнесцентре. 

Название: МосГорКофе

Формат: Круг и минимализм. Текст названия на русском. 

Так же имеется фотография прилавка и витрины, где будет размещен логотип. 

В будущем после лого, возможно создание брендбука.

Спасибо за внимание.

8 лет назад
upgrain
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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