Для тематического сайта kinoarbuz.com нужно сделать дизайн иконки и логотипа. Желательно предложить 1-2 варианта.
Сделать логотип по названию и эскизу главной страницы для сайта
В приложении файл главной страницы сайта от туда идеи и фирменный стиль цвета и оттенки нужно брать, чтобы лого сочитался. Но название будет другое - поменяли, и нужен соответственно логотип
Можно либо также поставить лампу или свето диод вместо буквы "О", либо еще что-то на Ваше усмотрение
Домен будет ELPROSVET.RU и, соответственно ЭЛПРОСВЕТ.РФ
Можете использовать либо английское написание, либо русское. Русское предпочтительное.
Победитель конкурса
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