Сделать логотип по названию и эскизу главной страницы для сайта

# 1 — $ 30

В приложении файл главной страницы сайта от туда идеи и фирменный стиль цвета и оттенки нужно брать, чтобы лого сочитался. Но название будет другое - поменяли, и нужен соответственно логотип

Можно либо также поставить лампу или свето диод вместо буквы "О", либо еще что-то на Ваше усмотрение

Домен будет ELPROSVET.RU и, соответственно ЭЛПРОСВЕТ.РФ

Можете использовать либо английское написание, либо русское. Русское предпочтительное.