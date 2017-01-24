Сделать логотип по названию и эскизу главной страницы для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок908 просмотров
#1$30

В приложении файл главной страницы сайта от туда идеи и фирменный стиль цвета и оттенки нужно брать, чтобы лого сочитался. Но название будет другое - поменяли, и нужен соответственно логотип

Можно либо также поставить лампу или свето диод вместо буквы "О", либо еще что-то на Ваше усмотрение

Домен будет ELPROSVET.RU и, соответственно ЭЛПРОСВЕТ.РФ

Можете использовать либо английское написание, либо русское. Русское предпочтительное.

8 лет назад
josgir
Петр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

netgraphics
Евгений 
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
Качество логотипа понравилось. Евгению удалось понять тему и создать привлекательный логотип. Спасибо!
Благодарю Петра за данный конкурс! Понятная задача и направление, относительно работы, гарантированная оплата.

Заявки фрилансеров

netgraphics
Евгений 
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1