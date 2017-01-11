Создание логотипа компании(сайта)

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Закрыт30 заявок178 просмотров

Добрый день

Требуется разработка логотипа для вебсайта. Компания занимается созданием мобильных приложений и игр.

8 лет назад
proc3nt
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров