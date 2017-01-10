Создание логотипа для шапки сайта.

Здравствуйте. Уважаемые дизайнеры, к некоторым из Вас я писал о своем задании, но не знал что можно провести конкурс. Хочется увидеть какие-нибудь эскизы или "черновичные" варианты.

Подробно о своем задании. В прикрепленном файле.

С уважением ко всем Вам, Залим.