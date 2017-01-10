Адаптировать логотип и сделать фавиконку

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Завершен8 заявок167 просмотров

Для сайта нужно сделать фавиконку и адаптивровать логотип: имеется квадратный логотип (черно-белый), нужно адаптировать его под прямоугольное место на сайте в двух вариантах: черный на белом и инвертированный. При этом, возможно, придется его несколько изменить, чтобы сохранилась читаемость.

Лого в кривых нет, только jpeg 

8 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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