Логотип, водяной знак

нужно нарисовать заново логотип, по образу имеющегося. Креатив приветствуется, логотип нужен для сайта profilaktika.CLUB - название пишется именно так (с маленькой буквы, клуб - большими буквами). тематика - здоровый образ жизни, медицина, красота, семья, дети, профилактика.

Предлагайте ваши варианты и цены, наброски, как должен выглядеть логотип. Отдам предпочтение оптимальному варианту по соотношению цена-качество.

Желательно по цене ДО 10 дол.