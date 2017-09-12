Логотип, водяной знак

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки398 просмотров

нужно нарисовать заново логотип, по образу имеющегося. Креатив приветствуется, логотип нужен для сайта profilaktika.CLUB - название пишется именно так (с маленькой буквы, клуб - большими буквами). тематика - здоровый образ жизни, медицина, красота, семья, дети, профилактика.

Предлагайте ваши варианты и цены, наброски, как должен выглядеть логотип. Отдам предпочтение оптимальному варианту по соотношению цена-качество.

Желательно по цене ДО 10 дол.

8 лет назад
pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

NikkiOks
Оксана 
42 года
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Отличная работа и очень быстро! Приятная цена, обязательно обращусь еще! СПАСИБО!
Елена, отличный заказчик! С ней приятно работать. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

NikkiOks
Оксана 
42 года
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 лет назад

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