Добрейшего дня! Всех с Новым Годом! Надеюсь, рабочая неделя началась и у фрилансеров) Ищу исполнителя для создания логотипа свадебного агенства. Подробный бриф и общее представление о визуальном образе имеются, так что задачка ...
Логотип, водяной знак
нужно нарисовать заново логотип, по образу имеющегося. Креатив приветствуется, логотип нужен для сайта profilaktika.CLUB - название пишется именно так (с маленькой буквы, клуб - большими буквами). тематика - здоровый образ жизни, медицина, красота, семья, дети, профилактика.
Предлагайте ваши варианты и цены, наброски, как должен выглядеть логотип. Отдам предпочтение оптимальному варианту по соотношению цена-качество.
Желательно по цене ДО 10 дол.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Есть 2 варианта логотипа, нужно из двух сделать 1. За основу нужно взять вариант номер 1, и добавить не много агрессии со 2, поднять лапу, дорисовать уши, так же можно поднять хвост. ...Завершен8 лет назад
Друзья, представляю компанию iFRUKT, занимаемся продажей и ремонтом Apple техники. Нужно разработать логотип + фирменный стиль.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание лого 188*60 для интернет магазина постельного белья artpostel.net (пример шаблона где будет ставиться лого http://joomla.vinagecko.net/t/vina_veneno/). Также рассмотрю предложения по faviconЗавершен8 лет назад
- $15
Всем привет! Логотип для архитектурно-дизайнерского бюро. Название компании- СDAD Сокращение от: Construction Design Architecture Decor Сам прототип логотипа видят так как в приложении, но вы всегда можете предложить свой вариант. Пожелания к логотипу: читаемость, без ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо: 1.выбрать стиль для логопипа ( логотип есть), 2.оформить дизайн надписи и описания продукта для нанесения на упаковку продукта (текст есть), упаковка тканевая.Завершен8 лет назад
Нужно нарисовать логотип со слоганом для интернет магазина Магазин по продаже парфюмерии, хотелось бы что-нибудь в современном стилеЛоготипы и Знаки24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $40
Нужен лого для аттракционов виртуальной реальности Кто не знает что это посмотрите видео - https://www.youtube.com/watch?v=xjo0EpJW_0c Название - "VR FUN" Стиль - "техно" - никаких вензелей и т.д. ...Завершен8 лет назад
Доработать логотип для сайта uznaem.infoЛоготипы и Знаки21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
Еккатерина, я даю вам заказ по рекомендации Ланы Грейс. Мне нужно уже созданный лого, попробовать в других цветах:белый, черный, золотой... черный, бордовый, золотой... С удовольствием приму и ваши предложения по сочетанию цветов. А потом сделать ...Закрыт8 лет назад