Логотип для компании

# 1 — $ 15

Всем привет! Логотип для архитектурно-дизайнерского бюро.

Название компании- СDAD Сокращение от: Construction Design Architecture Decor

Сам прототип логотипа видят так как в приложении, но вы всегда можете предложить свой вариант. Пожелания к логотипу: читаемость, без мультяшности, стиль, креативность, минимализм. По цветовой гамме - на Ваш выбор, но думаю не более 2-х цветов.

10.01.2016 Ребята, всем спасибо за ваши работы. На данный момент рассматриваю только 3 работы. Хотелось бы увидеть еще варианты.