Логотип для компании

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок599 просмотров
#1$15

Всем привет! Логотип для архитектурно-дизайнерского бюро. 

Название компании- СDAD  Сокращение от: Construction Design Architecture Decor 

Сам прототип логотипа видят так как в приложении, но вы всегда можете предложить свой вариант. Пожелания к логотипу: читаемость, без мультяшности, стиль, креативность, минимализм. По цветовой гамме - на Ваш выбор, но думаю не более 2-х цветов.

10.01.2016 Ребята, всем спасибо за ваши работы. На данный момент рассматриваю только 3 работы. Хотелось бы увидеть еще варианты.

8 лет назад
crazy1
39 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Победитель конкурса

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад
#1
Отличная работа, спасибо! Рекомендую Ирину к сотрудничеству)
Спасибо за интересный конкурс! Александр надежный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад
#1
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Логотипы и Знаки

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