Нарисовать логотип и шапку сайта

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Завершен2 заявки127 просмотров

Всем привет! Нужно нарисовать логотип и шапку сайта http://xn----7sbpoiiejrfccfig3m.xn--p1ai/

Задача для дизайнеров простая, поэтому готов заплатить ни более 1000 рублей.

8 лет назад
osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$12
1 день
Станислав выполнил все отлично и в срок! Доволен его работой. Буду рад поработать еще.
Спасибо за сотрудничество. Выполнять проект легко, утверждение и оплата моментально! Рекомендую как отличного заказчика

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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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