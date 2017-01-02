Разработка логотипа автотранспортному предприятию.

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Закрыт24 заявки197 просмотров

Транспортной организации специализирующийся на перевозке пассажиров по территории Украины для выхода на международный рынок необходима веб разработка, вчасности создание ЛОГОТИПА.  

8 лет назад
Shun7
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров