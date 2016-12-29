Создание логотипа и фавикона для сайта

Придумать и сделать логотип и фавикон для сайта Проект “РЗА”(www.pro-rza.ru)Тема сайта – образовательный ресурс для электроэнергетики. Направление – защита и автоматики высоковольтных подстанций(видеокурсы, программы, консультации) Требования:- Плоский (flat)дизайн (см. примеры в Приложении 1)- Не более 2-3 цветов для логотипа– Не менее 5 начальных вариантов логотипа (потом работаемнад 1-2 выбранными)- Фавикон по утвержденному логотипу- Кроме цветных, нужны черно-белые варианты- Все файлы нужны в 4 форматах – png, jpg, ai, psd Картинки используемые в настоящее время см. в Приложении 2