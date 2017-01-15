Разработка логотипа для рекламной компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт39 заявок1700 просмотров
#1$50

Здравствуйте, дорогие дизайнеры, на сегодняшний день стоит задача на разработку логотипа для рекламной компании. Лого будет в дальнейшем использоваться на сайте, печатной продукции, наружной рекламе, соц. сетях.

Название: "Бумеранг медиа"

Цвета: яркие, насыщенные

Надпись "Медиа" не выделять, основой акцент на "Бумеранг" 

Хочется что-то в футуристическом или мультяшном стиле.

Формат: AI

Конкурс длится до: 15.01.2017

но если нам что-то очень понравится, готовы заверишь конкурс досрочно и доплатить.

Удачи и плодотворной работы.

8 лет назад
N1ON
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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