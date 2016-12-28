Разработка логотипа для компании

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Закрыт20 заявок281 просмотр

Необходим логотип для компании ООО «Экоградсервис»,которая занимается уничтожением грузов под таможенным контролем. Необходимо уничтожить и закрыть все это соответствующими документами.

Логотип должен быть с идеей, задумкой, солидным,вызывающим доверие и в спокойных тонах. 

8 лет назад
jewelj
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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