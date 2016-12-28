Logo creation (создание логотипа)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки934 просмотра
#1$60
#2$20

Задание находится по этой ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1YUQe_oMfI94MNVgHEL7CBTU2pKa9pWriCPB4ogUwpys/edit?usp=sharing

На создание есть 3 дня!!!

8 лет назад
guest_14827089731168
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победители конкурса

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1
Работа выполнена очень профессионально, удовлетворены все наши требования. Оценка - 5+. Рекомендуем!
Спасибо за интересный конкурс! Все замечательно, рекомендую к сотрудничеству!
Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
#2
Работой очень довольны. Дизайнер хорошо знает свое дело и обладает отличным вкусом. Всем рекомендуем!
Интересный конкурс, заказчик быстро определился с выбором победителей, было очень приятно одержать победу заняв 2-е место. Благодарю за быструю оплату! Буду рад поработать с Вами в дальнейшем! Коллеги, рекомендую как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1
Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
#2

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