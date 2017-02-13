Логотип в виде иллюстрации

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Завершен11 заявок274 просмотра

http://yagla.ru/ - пример логотипа, нужен персонаж

пишите стоимость и сроки

8 лет назад
Ann_Kawper
Анна 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$25
4 дня
Всем рекомендую! Работа выполнена в высоком качестве и в срок. Всегда когда нужно на связи, все пожелания учитывает)
Сотрудничество состоялось. Нареканий нет. Все хорошо. В общении вежливая и доброжелательная)

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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