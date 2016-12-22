Нужен логотип для сайта, тему в лс. ТЗ: 1. Текст логотипа должен ясно просматриваться в размере 235x74. 2. Написать адрес сайт в виде бренда. 3. Должен присутствовать элемент по тематике сайта. ...
Отредактировать имеющийся вариант логотипа.
Имеется логотип под названием МИРКОМ, нужно исправить, чтобы название было МИРКОМГРУПП. Имеется файл в формате ai
Заявки фрилансеров
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