Отредактировать имеющийся вариант логотипа.

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Закрыт12 заявок205 просмотров

Имеется логотип под названием МИРКОМ, нужно исправить, чтобы название было МИРКОМГРУПП. Имеется файл в формате ai

8 лет назад
Naialie
38 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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