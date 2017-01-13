Создание логотипа курса лекций для молодых родителей. Есть идея и форма, нужно реализовать в граф редакторе, подготовить для печати и использовании в соц сетях.
Логотип для женского интернет журнала
Уважаемые дизайнеры!
Приглашаю принять участи в конкурсе на разработку дизайна логотипа женского сайта.
Название проекта - Lifestyle.
Аудитория сайта женская от 21 года.
Требования:
В логотипе должно читаться слово "Lifestyle".
Форма - горизонтальная.
Цвет - не более 2-х цветов.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен логотип для Центра бизнес-контента HiT-Group. Занимаемся наполнением сайтов, написанием продающих текстов, рекламой. Задача - сделать так, чтобы было понятно, чем занимаемся. Стиль - минимализм. Бизнес. ...Завершен8 лет назад
- $40
всем добрый! бриф прикрепил. пока ничего не могу показать клиенту Заказчик хочет элегантности, как отражения Вкуса жизни. Пока ни по шрифтам, ни по композиции мы к этому не ...Завершен8 лет назад
Для сайта нужно создать логотип. Можно переделать наш старый логотипЛоготипы и Знаки29 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Всем привет! Вот ссылка на понравившийся лого: http://joxi.ru/vAWRQYes1OKGO2 Нужно сделать выемку, как пример, лого Сбербанка http://joxi.ru/82QpG74hj93bKm Сама идея в том, чтобы было по феншую, сделать углубление в логотипе, куда стекается прибыль, успех...Завершен8 лет назад
Требуется разработать дизайн логотипа оптовой компании сладостей и от 3 до 6 страниц сайта. Сайт на шаблоне OpenCart.Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать 2 лого Ссылки на примеры: https://goo.gl/OSc5Qh https://goo.gl/KxMSI1 Уточните, пожалуйста, сколько будет стоить выполнить этот заказ и сколько по времени займет?Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Нужно разработать логотип для утилиты(концепт GUI в архиве), генерирующей FX анимации(рисованные спецэффекты, в общем). Требование: 1) Лого состоит из трех элементов: - символ(изображение дымящейся маски в анфас, стилизованной под ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт8 лет назад
Мы - детский языковой лагерь в Финляндии для детей 7 - 17 лет. Соответственно наша аудитория - дети школьного возраста и их родители. Лагерь существует 8 лет. Наиболее полную основную информацию вы сможете ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт8 лет назад