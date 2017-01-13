Логотип для женского интернет журнала

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен30 заявок1290 просмотров
#1$30

Уважаемые дизайнеры!

Приглашаю принять участи в конкурсе на разработку дизайна логотипа женского сайта.

Название проекта - Lifestyle.

Аудитория сайта женская от 21 года.

Требования:

В логотипе должно читаться слово "Lifestyle".

Форма - горизонтальная.

Цвет - не более 2-х цветов.

8 лет назад
shvedoff
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
8 лет назад
#1
Победитель конкурса. Все отлично сделано. По подготовке исходный файлов для передачи работы сразу видно, что Виктория профессионал своего дела. Буду обращаться сам и вам рекомендую!
Спасибо Евгению за интересный конкурс. Отличный заказчик: четкая постановка задачи, моментальная оплата, приятный человек - сотрудничеством довольна. Однозначно всем рекомендую).

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
8 лет назад
#1
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Логотипы и Знаки

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