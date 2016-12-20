Логотип (нужно изменить)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок196 просмотров

Всем привет!

Вот ссылка на понравившийся лого: http://joxi.ru/vAWRQYes1OKGO2 

Нужно сделать выемку, как пример, лого Сбербанка http://joxi.ru/82QpG74hj93bKm

Сама идея в том, чтобы было по феншую, сделать углубление в логотипе, куда стекается прибыль, успех... 

8 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Verrone
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
2 дня
Очередной раз работаем. Алексею не нужно долго объяснять. Алексей всегда предоставляет креативные варианты дизайна. Спасибо! РЕКОМЕНДУЮ!!!!!
Могу порекомендовать Артёма как отличного заказчика. Работаем уже не первый раз и никогда не подводил. Всегда находится на связи, по оплате никаких проблем. Сотрудничеством доволен , буду ждать новых заказов!

Заявки фрилансеров

Verrone
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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