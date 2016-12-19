Разработать дизайн логотипа для детского лагеря в Финляндии

Мы - детский языковой лагерь в Финляндии для детей 7 - 17 лет.

Соответственно наша аудитория - дети школьного возраста и их родители.

Лагерь существует 8 лет. Наиболее полную основную информацию вы сможете подчерпнуть на сайте malinacamp.com.

Слоган не официальный:

"Море улыбок у Финского озера"

1)в логотипе обязательно должны присутствовать слова: malina camp.

2)Стилистика - больше отражающая "отдых,каникулы" *Можно добавить нотку "образования". Так как у нас лагерь развлекатьельно-образовательный.

3)Так же в логотип можно добавить информацию о лагере, строчка [established 2008] ну или просто [est 2008].

Остальное на усмотрение и желание дизайнера.