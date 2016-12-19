Разработать дизайн логотипа для детского лагеря в Финляндии

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт29 заявок163 просмотра

Мы - детский языковой лагерь в Финляндии для детей 7 - 17 лет.

Соответственно наша аудитория - дети школьного возраста и их родители. 

Лагерь существует 8 лет. Наиболее полную основную информацию вы сможете подчерпнуть на сайте malinacamp.com.

Слоган не официальный:

"Море улыбок у Финского озера"

1)в логотипе обязательно должны присутствовать слова: malina camp.

2)Стилистика - больше отражающая "отдых,каникулы" *Можно добавить нотку "образования". Так как у нас лагерь развлекатьельно-образовательный.

3)Так же в логотип можно добавить информацию о лагере, строчка [established 2008] ну или просто [est 2008].

Остальное на усмотрение и желание дизайнера. 

8 лет назад
guest_14821006593318
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Отрисовать простой логотип

    $8

    Требуется отрисовать простой логотип женской тематики – обыграть вот такой символ: (* )( *) Логотип для сайта консультанта по грудному вскармливанию vk.com/loverassk (поэтому для лого был выбран символ титек)) Обыграть стильно и красиво, но при этом чтобы ...

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать логотип

    Нужен логотип для компании занимающейся трехникой Apple (ремонт, продажа) Цвета, видение, названия дам непосредтсвенно желающим.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип

    Нужно разработать логотип для ИМ по продаже эксклюзивных, коллекционых, необычных товаров. СРОЧНО. Так как заказ на вчера.

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание логотипа

    Для мастерской по созданию украшений из настоящих цветов нужен логотип. Логотип требуется круговой с элементами растительности (чб или пастельные оттенки бирюзового/сиреневого), в центре название бренда (PROцвет). Должен быть аутентичный, стильный в ...

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн логотипа

    Нужно разработать простой, яркий, привлекательный и "вкусный" дизайн логотипа. ﻿Компания занимается плоттерной резкой виниловых плёнок. Работать будем с тем дизайнером, который будет готов предоставить от 3 до 5 разных концепций. ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простой логотип и фавикон на сайт

    $20

    Всем привет. На сайт https://1opochkah.ru/ необходимо разработать логотип и фавикон, они должны соответствовать цветовой гамме и тематике сайта. Логотип будет размещён здесь - http://prntscr.com/dk7fxi И здесь - http://prntscr.com/dk7g8f companyname вставляем 1opochkah.ru, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад