Улучшить лого

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Закрыт20 заявок210 просмотров

Есть лого, надо его улучшить (как улучшить - решайте сами).

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8 лет назад
hopp1998
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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