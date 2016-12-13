Сделать логотип

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Закрыт18 заявок207 просмотров

Название компании : Theta Strategy

(Theta - 8-я буква греч. алфавита, означает"мысль")

Наши услуги:1. Стратегия захвата рынка2. Стратегия выхода на региональный/национальный/мировой уровни3. Разработка продукта, который приведёт к лидерству на рынке4.  Решение нерешаемой задачи/проблемы5. Стратегия достижения глобальной целиНас зовут либо первыми, либо после всех.

Требуется сделать логотип и фирменный стиль, которые мы будем использовать в : сайте, буклете, визитках, письмах и т. п. Важно, чтобы лого и стиль сочетались с иллюстрациями, которые пойдут в буклет с решениями. В стратегии бренда более подробно про все, что нужно для визуальной коммуникации.

Смыслы, помещаемые в бренд;1. Простота2. Таинственность3. Глубокомыслие4. Юмористическое отношение к себе, своим решениям и к трудностям.5. Точность в расчётах, продукте, технологии

8 лет назад
biznesbudda
Антон 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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