Название компании : Theta Strategy

(Theta - 8-я буква греч. алфавита, означает"мысль")

Наши услуги:1. Стратегия захвата рынка2. Стратегия выхода на региональный/национальный/мировой уровни3. Разработка продукта, который приведёт к лидерству на рынке4. Решение нерешаемой задачи/проблемы5. Стратегия достижения глобальной целиНас зовут либо первыми, либо после всех.

Требуется сделать логотип и фирменный стиль, которые мы будем использовать в : сайте, буклете, визитках, письмах и т. п. Важно, чтобы лого и стиль сочетались с иллюстрациями, которые пойдут в буклет с решениями. В стратегии бренда более подробно про все, что нужно для визуальной коммуникации.

Смыслы, помещаемые в бренд;1. Простота2. Таинственность3. Глубокомыслие4. Юмористическое отношение к себе, своим решениям и к трудностям.5. Точность в расчётах, продукте, технологии