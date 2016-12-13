Логотип для сайта компании по металлолому

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Требуется сделать простой, но как говорится - "со вкусом" логотип названия компании. Будет само название и какие-то "фишки". 

260*80. 

8 лет назад
zakazchik111
Иван 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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