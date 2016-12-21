Разработка логотипа для ритейл-компании

Данил сразу понял, куда нужно двигаться и как с нами работать. Не делал банальных, страшных логотипов. Предложил очень много разных вариантов. Очень быстро отвечал на сообщения и быстро откликался на комментарии. Замечания учитывал четко и сразу же вникал в проблему. Рекомендую!