Разработка логотипа для ритейл-компании

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки986 просмотров
#1$50
#2$20

Здравствуйте! 

Нужно разработать логотип для компании, которая занимается продажей кухонных принадлежностей, товаров для приготовления кофе, других товаров домашнего быта.

UPD: прошу обратить внимание - компания занимается не только продажей товаров для кофе, нужен универсальный логотип, больше работы со шрифтом, меньше чашек, чайников, кофейных зерен и вилок!

Детали в прикрепленном файле.

8 лет назад
m_nakonechna
31 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Победитель конкурса

DanielVinsa
Данил 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
#1
Данил сразу понял, куда нужно двигаться и как с нами работать. Не делал банальных, страшных логотипов. Предложил очень много разных вариантов. Очень быстро отвечал на сообщения и быстро откликался на комментарии. Замечания учитывал четко и сразу же вникал в проблему. Рекомендую!
Хороший, добрый, приятный во всех отношениях заказчик и просто красивый человек. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

DanielVinsa
Данил 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
#1

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