Заменить логотип в фирм бланке (.eps)

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Завершен10 заявок185 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Есть нарисованный в формате eps фирменный бланк организации с логотипом. 

Необходимо заменить в этом бланке логотип на английскую версию написания и поменять адрес почты на info@ вместо zakaz@

На выходе файл в docx и исходник. 

Все необходимое пришлю на почту. 

Работы для специалиста на 5 минут. 

8 лет назад
maestrostt
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Спасибо за работу! Сотрудничеством полностью довольны)
Было приятно поработать. Заказчик отличный. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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