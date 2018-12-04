maestrostt

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для сайта [url=https://pereplanirovka-msk.ru/]https://pereplanirovka-msk.ru/[/url] требуется настройка Директа В отклике пожалуйста укажите сроки и стоимость. А также, если возможно, среднюю цену клика и CTR на который стоит ориентироваться, спасибо!