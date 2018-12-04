maestrostt

Алексей maestrostt

 
37 летРоссия/Уфа
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Online предприниматель

Автор ютуб канала https://www.youtube.com/channel/UCuzXlQ1l_pCC7d7NX99P37A?view_as=subscriber

Основатель https://delay.site/

Предлагаю разные задачи в сфере интернет - маркетинга и смежных ниш.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$165
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Продвижение сайта по продаже пром. химии

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Я ищу подрядчика на продвижение сайта для своего клиента https://terra-prom.ru/ Требуется доработка сайта, изменение каталога, внутренняя оптимизация и дальнейшее продвижение. Сайт на wordpress. В ответе пожалуйста обозначьте ...

    WordPressСайт на WordPress
    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Настройка Яндекс Директ

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для сайта [url=https://pereplanirovka-msk.ru/]https://pereplanirovka-msk.ru/[/url] требуется настройка Директа В отклике пожалуйста укажите сроки и стоимость. А также, если возможно, среднюю цену клика, на которую стоит ориентироваться, спасибо!

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Настройка Яндекс Директ

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для сайта [url=https://pereplanirovka-msk.ru/]https://pereplanirovka-msk.ru/[/url] требуется настройка Директа В отклике пожалуйста укажите сроки и стоимость. А также, если возможно, среднюю цену клика и CTR на который стоит ориентироваться, спасибо!

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Рекламная кампания Директ

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для сайта https://pereplanirovka-msk.ru/ требуется настройка контекстной рекламы. В отклике пожалуйста укажите сроки и стоимость. А также, если возможно, среднюю цену клика и CTR на который стоит ориентироваться, спасибо!

    Контекстная реклама22 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Создать сайт для итальянской интернет-газеты

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!  Есть некие итальянцы, которые планируют создать локальный сайт с новостями (какие то 2 провинции Италии) Бриф они заполнили по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1ssw9RHBj60g61mE-YqPYZDcr6X0h-YiZn0HoFtQOHG8/edit?usp=sharing Создавать сайт собираются на wordpress, тема с templatemonster.  Требуется мультиязычность (2 или 3 языка) В ответе пожалуйста ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создать сайт на tilda

    Быстро создать сайт на tilda для тестирования ниши. Оптовые продажи перчаток нитриловых Всего два товара sfm и klever [url=https://bmhfarm.ru/product-category/sredstva-zashhity/perchatki-nitrilovye/]https://bmhfarm.ru/product-category/sredstva-zashhity/perchatki-nitrilovye/ [/url][url=https://www.ozon.ru/product/perchatki-meditsinskie-klever-100-sht-50-par-m-nitril-goluboy-250436781/?sh=QTNssgAAAA&amp;utm_campaign=productpage_link&amp;utm_medium=share_button&amp;utm_source=smm]https://www.ozon.ru/product/perchatki-meditsinskie-klever-100-sht-50-par-m-nitril-goluboy-250436781/?sh=QTNssgAAAA&amp;utm_campaign=productpage_link&amp;utm_medium=share_button&amp;utm_source=smm[/url] На озоне уже продаётся

    Tilda
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Обработать фотографии для размещения на ozon.ru

    Добрый день. Требуется сделать фото на белом фоне для [url=https://www.ozon.ru/]https://www.ozon.ru/[/url]Работу нужно сделать качественно, топорная обработка не подойдёт ﻿Требования к изображению:1. Формат: JPEG или PNG.2. Разрешение: от 700 до 1600 пикселей по любой стороне.3. Фон: белый — белые ...

    3D-модель
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощник в онлайн-школу по wordpress/elementor

    Здравствуйте уважаемые кандидаты! В онлайн-школу https://delay.site/ (https://www.youtube.com/channel/UCuzXlQ1l_pCC7d7NX99P37A) требуется сотрудник поддержки/куратор) Задачи: ответы на несложные вопросы в чате телеграмм, ответы на комменты на ютуб, ответы на e-mail. Требования: Адекватность, вежливость, терпеливость, грамотное письмо и речь, реальный опыт работы с wordpress/woocommerce/elementor ...

    WordPressHTMLCSSWooCommerceElementor
    Служба поддержки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтинг для нового контентного сайта (20 статей)

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Для нового контентного сайта  [url=https://oilterra.ru/]https://oilterra.ru/[/url] требуется копирайтер. Необходимо написать 20 статей на тему эфирных масел. (Все темы предоставим)

    Копирайтинг70 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать сайт на WP

    Добрый день. Требуется доработать сайт на WP [url=https://antiseptik.bmch.su/]https://antiseptik.bmch.su/[/url].  Данная версия сайта запущенна как тестовая. Нужно увеличить конверсию, поработать с фото, текстами, добавить блоки. Выслушаю ваши предложения. Срок выполнения 2-3 дня

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг для онлайн-школы по созданию сайтов "Делай Сайт"

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для своего проекта [url=https://delay.site/]https://delay.site/[/url] ищу копирайтера на 10 начальных статей (5-6к знаков каждая) Темы для статей - создание сайта, создание интернет-магазина, продвижение сайта, интернет-маркетинг, шаблоны для сайтов, конструкторы сайтов, хостинг.  Конкретные темы обсудим лично. Писать нужно интересно, просто ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка Я.Директ и РСЯ

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! На тему "узаконение перепланировок" (сайт в работе [url=http://ampir-msk.tilda.ws/]http://ampir-msk.tilda.ws/[/url]) требуется создать рекламные кампании на поиске Яндекса и в РСЯ. В ответе пожалуйста цену, срок. Спасибо!

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработка видео для instagram

    Добрый день. Требуется обработка видео для instagram 1. Наложить рамку 2. Добавить музыку 3. Добавить текст (сделать его привлекательным и продающим) Предлагаем Вам выполнить тестовое задание: Видео - [url=https://drive.google.com/open?id=1FiMnCfdUWQYop42jDLluo9-6GRr-Q4TI]Файл скачать тут [/url]Рамка для видео - [url=https://drive.google.com/open?id=15k_cE-g93CyJSJJQ-0eV8DyI5p84j9UM]тут[/url] Текст "Акция на майские праздники - объём 1.5 D = 1450 ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка рекламы в Instagram

    Добрый день. Требуется настройка рекламы для [url=https://www.instagram.com/view_lab_ufa/]https://www.instagram.com/view_lab_ufa/ [/url]Моно услуга -  наращивание ресниц Город Уфа Цель - привлечение новых клиентов В день от 5 новых заявок! Ежедневный рекламный бюджет должен окупаться от привлеченных клиентов. Оплата только за результат.  + премия по достижению результата.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продвижение аккаунта в instagram

    Добрый день. Требуется опытный специалист instagram. Грамотное ведение instagram [url=https://www.instagram.com/all.about.tenders/]https://www.instagram.com/all.about.tenders/[/url] 1. Определение ЦА 2. Маркетинг план 3. Запуск и тест 4. Создание интересного и качественного контента 5. Запуск рекламной компании Жду ваши предложения. Кейсы обязательно

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Обработка фото и видео для instagram

    Приветствую. Требуется обработка фото и видео для instagram https://www.instagram.com/all.about.tenders/. Буду присылать фото и видео, требуется обрезка, склейка. Нужно делать качественно и быстро. Будет 1-2 поста в день

    Видеомонтаж25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание и продвижение аккаунта в instagram

    Добрый день. Требуется опытный специалист instagram. Задача, продать инфо курс. [url=http://doctorkalsina.ru/gemorroy]http://doctorkalsina.ru/[/url][url=http://doctorkalsina.ru/gemorroy]gemorroy[/url]План работ 1. Определение ЦА 2. Маркетинг план 3. Запуск и тест Жду ваши предложения. Кейсы обязательно

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
gloomy159
Илья 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$165
10 баллов
год назад
Настройка Яндекс Директ
Рад сотрудничеству. Все на уровне. Рекомендую!
Илья отлично справился с работой! Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
lilwat
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$139
10 баллов
4 года назад
Настройка Я.Директ и РСЯ
Все супер. Четко поставленная задача, оперативная коммуникация и оплата. Рекомендую Алексея как заказчика.
Все четко! Реклама работает на ура!
Ответный отзыв
katya_psych
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Логотип для психолога
Спасибо за сотрудничество, приятно было работать.
Хорошая работа! Благодарю!
Ответный отзыв
blrwit
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Конкурс на лучшее оформление marketing kit
Был рад сотрудничеству!
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$135
10 баллов
5 лет назад
Логотип для психолога
Спасибо Алексею. Рад сотрудничеству
Отличная работа, достойная победы в конкурсе!
Ответный отзыв