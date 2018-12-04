maestrostt

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Я ищу подрядчика на продвижение сайта для своего клиента https://terra-prom.ru/ Требуется доработка сайта, изменение каталога, внутренняя оптимизация и дальнейшее продвижение. Сайт на wordpress. В ответе пожалуйста обозначьте ...
Автор ютуб канала https://www.youtube.com/channel/UCuzXlQ1l_pCC7d7NX99P37A?view_as=subscriber
Основатель https://delay.site/
Предлагаю разные задачи в сфере интернет - маркетинга и смежных ниш.
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрытмесяц назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для сайта [url=https://pereplanirovka-msk.ru/]https://pereplanirovka-msk.ru/[/url] требуется настройка Директа В отклике пожалуйста укажите сроки и стоимость. А также, если возможно, среднюю цену клика, на которую стоит ориентироваться, спасибо!Контекстная реклама1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для сайта [url=https://pereplanirovka-msk.ru/]https://pereplanirovka-msk.ru/[/url] требуется настройка Директа В отклике пожалуйста укажите сроки и стоимость. А также, если возможно, среднюю цену клика и CTR на который стоит ориентироваться, спасибо!Контекстная реклама5 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для сайта https://pereplanirovka-msk.ru/ требуется настройка контекстной рекламы. В отклике пожалуйста укажите сроки и стоимость. А также, если возможно, среднюю цену клика и CTR на который стоит ориентироваться, спасибо!Контекстная реклама22 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть некие итальянцы, которые планируют создать локальный сайт с новостями (какие то 2 провинции Италии) Бриф они заполнили по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1ssw9RHBj60g61mE-YqPYZDcr6X0h-YiZn0HoFtQOHG8/edit?usp=sharing Создавать сайт собираются на wordpress, тема с templatemonster. Требуется мультиязычность (2 или 3 языка) В ответе пожалуйста ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрытгод назад
Быстро создать сайт на tilda для тестирования ниши. Оптовые продажи перчаток нитриловых Всего два товара sfm и klever [url=https://bmhfarm.ru/product-category/sredstva-zashhity/perchatki-nitrilovye/]https://bmhfarm.ru/product-category/sredstva-zashhity/perchatki-nitrilovye/ [/url][url=https://www.ozon.ru/product/perchatki-meditsinskie-klever-100-sht-50-par-m-nitril-goluboy-250436781/?sh=QTNssgAAAA&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm]https://www.ozon.ru/product/perchatki-meditsinskie-klever-100-sht-50-par-m-nitril-goluboy-250436781/?sh=QTNssgAAAA&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm[/url] На озоне уже продаётсяСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Требуется сделать фото на белом фоне для [url=https://www.ozon.ru/]https://www.ozon.ru/[/url]Работу нужно сделать качественно, топорная обработка не подойдёт Требования к изображению:1. Формат: JPEG или PNG.2. Разрешение: от 700 до 1600 пикселей по любой стороне.3. Фон: белый — белые ...Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт3 года назад
Здравствуйте уважаемые кандидаты! В онлайн-школу https://delay.site/ (https://www.youtube.com/channel/UCuzXlQ1l_pCC7d7NX99P37A) требуется сотрудник поддержки/куратор) Задачи: ответы на несложные вопросы в чате телеграмм, ответы на комменты на ютуб, ответы на e-mail. Требования: Адекватность, вежливость, терпеливость, грамотное письмо и речь, реальный опыт работы с wordpress/woocommerce/elementor ...Служба поддержки26 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Для нового контентного сайта [url=https://oilterra.ru/]https://oilterra.ru/[/url] требуется копирайтер. Необходимо написать 20 статей на тему эфирных масел. (Все темы предоставим)Копирайтинг70 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Требуется доработать сайт на WP [url=https://antiseptik.bmch.su/]https://antiseptik.bmch.su/[/url]. Данная версия сайта запущенна как тестовая. Нужно увеличить конверсию, поработать с фото, текстами, добавить блоки. Выслушаю ваши предложения. Срок выполнения 2-3 дняСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для своего проекта [url=https://delay.site/]https://delay.site/[/url] ищу копирайтера на 10 начальных статей (5-6к знаков каждая) Темы для статей - создание сайта, создание интернет-магазина, продвижение сайта, интернет-маркетинг, шаблоны для сайтов, конструкторы сайтов, хостинг. Конкретные темы обсудим лично. Писать нужно интересно, просто ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! На тему "узаконение перепланировок" (сайт в работе [url=http://ampir-msk.tilda.ws/]http://ampir-msk.tilda.ws/[/url]) требуется создать рекламные кампании на поиске Яндекса и в РСЯ. В ответе пожалуйста цену, срок. Спасибо!Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Требуется обработка видео для instagram 1. Наложить рамку 2. Добавить музыку 3. Добавить текст (сделать его привлекательным и продающим) Предлагаем Вам выполнить тестовое задание: Видео - [url=https://drive.google.com/open?id=1FiMnCfdUWQYop42jDLluo9-6GRr-Q4TI]Файл скачать тут [/url]Рамка для видео - [url=https://drive.google.com/open?id=15k_cE-g93CyJSJJQ-0eV8DyI5p84j9UM]тут[/url] Текст "Акция на майские праздники - объём 1.5 D = 1450 ...Видеомонтаж17 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Требуется настройка рекламы для [url=https://www.instagram.com/view_lab_ufa/]https://www.instagram.com/view_lab_ufa/ [/url]Моно услуга - наращивание ресниц Город Уфа Цель - привлечение новых клиентов В день от 5 новых заявок! Ежедневный рекламный бюджет должен окупаться от привлеченных клиентов. Оплата только за результат. + премия по достижению результата.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Требуется опытный специалист instagram. Грамотное ведение instagram [url=https://www.instagram.com/all.about.tenders/]https://www.instagram.com/all.about.tenders/[/url] 1. Определение ЦА 2. Маркетинг план 3. Запуск и тест 4. Создание интересного и качественного контента 5. Запуск рекламной компании Жду ваши предложения. Кейсы обязательноСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется оформить канал [url=https://www.youtube.com/channel/UCes6dXzYKWhhS0VePYxFEyw]www.youtube.com/channel/UCes6dXzYKWhhS0VePYxFEyw[/url] 1. Лого канала 2. Шапка канала 3. Далее значки на каждое видео.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приветствую. Требуется обработка фото и видео для instagram https://www.instagram.com/all.about.tenders/. Буду присылать фото и видео, требуется обрезка, склейка. Нужно делать качественно и быстро. Будет 1-2 поста в деньВидеомонтаж25 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую. Требуется оформить аккаунт в instagram https://www.instagram.com/all.about.tenders/Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Требуется опытный специалист instagram. Задача, продать инфо курс. [url=http://doctorkalsina.ru/gemorroy]http://doctorkalsina.ru/[/url][url=http://doctorkalsina.ru/gemorroy]gemorroy[/url]План работ 1. Определение ЦА 2. Маркетинг план 3. Запуск и тест Жду ваши предложения. Кейсы обязательноСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно сделать тестовую рекламу в Яндекс.Директ, ПОИСК + РСЯ Далее возможно сотрудничество на постоянно основе [url=http://doctorkalsina.ru/gemorroy]http://doctorkalsina.ru/gemorroy[/url]Контекстная реклама61 заявкаЗакрыт5 лет назад