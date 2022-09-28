Требуется настройка контекстной рекламы Яндекс Директ для сайта. В отклике укажите сроки выполнения и стоимость. Интересует средняя цена клика и ожидаемый CTR.
Настройка Яндекс Директ
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Для сайта https://pereplanirovka-msk.ru/ требуется настройка Директа
В отклике пожалуйста укажите сроки и стоимость.
А также, если возможно, среднюю цену клика, на которую стоит ориентироваться, спасибо!
Выбранный исполнитель
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