Здравствуйте! Надо опубликовать отзыв про компанию (находится в Санкт-Петербурге). Для размещения отзыва нужно также проживать в Санкт-Петербурге и иметь аккаунт на Яндекс.Картах (уровень знатока города не ниже 6). В поисковой системе Яндекс (или в мобильном приложении

Яндекс.Карты) нужно ввести название компании и найти эту страницу в Яндекс Картах. Обязательно вбивайте название вручную, не копируя.