Нужно залить ретаргет и рся компании по маске "климакс", заголовки о терапии и прочих вариантах лечения, директ не пропускает даже завуалированные варианты, ядро 150 запросов. Нужен спец с реальным опытом в мед теме, пожалуйста без уверенности в своих силах не обращаться