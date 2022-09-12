Яндекс Директ для мед центра

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Закрыт3 заявки354 просмотра

Нужно залить ретаргет и рся компании по маске "климакс", заголовки о терапии и прочих вариантах лечения, директ не пропускает даже завуалированные варианты, ядро 150 запросов. Нужен спец с реальным опытом в мед теме, пожалуйста без уверенности в своих силах не обращаться

3 года назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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