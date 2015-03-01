ShulumovAlex

Сделать такой же лендос: http://stroyfond.ru/
Закончил курсы и тренинги:
-Курсы БМ (практически все)
-Курсы ConvertMonster (практически все)
-Курсы Залогина по маркетингу
-Курсы В. Белозерова по Ядиректу и Google AdWords и SMM
-Нетология-UX Designer
-Нетология-Основы типографики - как работать со шрифтами
Навыки и знания:
- Контекстная реклама в яндекс директ (поиск, РСЯ, ретаргетинг)
- Googl adwords (Ремаркетинг и контекстно-медийная сеть)
-Видео реклама на канале youtube
-Таргетированная реклама в соц. сетях (ok, vk, fotostrana....)
-Комплексная реклама в тизерных сетях
-Д. Лебедев-Ководство
Изучаю в данное время:
-Курс по дизайну от ucandesign
- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайта еще нет. Нужно настроить директ по подобным темам(примеры сайтов для сбора СЯ): [url=http://promgid66.ru/catalog/149?yclid=2771943885848448111]http://promgid66.ru/catalog/149?yclid=2771943885848448111[/url] [url=http://tehnoservise74.ru/service/]http://tehnoservise74.ru/service/[/url] [url=http://xn--74-6kctqmkk4e.xn--p1ai/metal]http://механик74.рф/metal[/url] [url=http://gk-es.ru/metalloobrabotka/metalloobrabotka/?yclid=2771990799468726505]http://gk-es.ru/metalloobrabotka/metalloobrabotka/?yclid=2771990799468726505[/url]Контекстная реклама8 заявокЗакрыт8 лет назад
Переделать старый логотип http://xn--80abdk8a5adde8b6bc5bq.su/ на более объемный и привлекательный. Заказ согласовываю с директором единственно что смог понять это- чтобы был похож на https://yadi.sk/i/ynkyO_IOeTfXy глянцевым и привлекал. Мне нужны хотябы примеры старых ваших работ ...Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт9 лет назад