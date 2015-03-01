ShulumovAlex

Александр ShulumovAlex

 
43 годаРоссия/Подольск
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Закончил курсы и тренинги:

-Курсы БМ (практически все)

-Курсы ConvertMonster (практически все)

-Курсы Залогина по маркетингу

-Курсы В. Белозерова по Ядиректу и Google AdWords и SMM

-Нетология-UX Designer

-Нетология-Основы типографики - как работать со шрифтами

Навыки и знания:

- Контекстная реклама в яндекс директ (поиск, РСЯ, ретаргетинг)

- Googl adwords (Ремаркетинг и контекстно-медийная сеть)

-Видео реклама на канале youtube

-Таргетированная реклама в соц. сетях (ok, vk, fotostrana....)

-Комплексная реклама в тизерных сетях

-Д. Лебедев-Ководство

Изучаю в данное время:

-Курс по дизайну от ucandesign

Google Ads

  • Настроить дерект не дорого

    Сайта еще нет. Нужно настроить директ по подобным темам(примеры сайтов для сбора СЯ): [url=http://promgid66.ru/catalog/149?yclid=2771943885848448111]http://promgid66.ru/catalog/149?yclid=2771943885848448111[/url]  [url=http://tehnoservise74.ru/service/]http://tehnoservise74.ru/service/[/url]  [url=http://xn--74-6kctqmkk4e.xn--p1ai/metal]http://механик74.рф/metal[/url]  [url=http://gk-es.ru/metalloobrabotka/metalloobrabotka/?yclid=2771990799468726505]http://gk-es.ru/metalloobrabotka/metalloobrabotka/?yclid=2771990799468726505[/url]

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделать логотип

    Переделать старый логотип http://xn--80abdk8a5adde8b6bc5bq.su/ на более объемный и привлекательный. Заказ согласовываю с директором единственно что смог понять это- чтобы был похож на https://yadi.sk/i/ynkyO_IOeTfXy глянцевым и привлекал. Мне нужны хотябы примеры старых ваших работ ...

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад