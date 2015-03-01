ShulumovAlex

Переделать старый логотип http://xn--80abdk8a5adde8b6bc5bq.su/ на более объемный и привлекательный. Заказ согласовываю с директором единственно что смог понять это- чтобы был похож на https://yadi.sk/i/ynkyO_IOeTfXy глянцевым и привлекал. Мне нужны хотябы примеры старых ваших работ ...