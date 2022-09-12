Ищем интернет-маркетолога

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок366 просмотров

Ищем интернет-маркетолога в проект rusrek.com (портал русскоязычной иммиграции в США, радио, газета).

Планирование, размещение, оптимизация и анализ рекламных кампаний (Google Ads, Яндекс Директ, Facebook, Instagram). Работа с коллтрекингом, увеличение количества звонков для ~ 50 рекламодателей газеты в месяц.

Удалёнка, коммуникация с нью-йоркским офисом. В отклике указывайте, пожалуйста, свои цены и портфолио.

Google Ads
3 года назад
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