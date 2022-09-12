Требуется оставить отзыв на Яндекс.Картах для компании в России. Оплата 150 рублей за отзыв, который успешно прошел модерацию и опубликован. Оценка должна быть от 4 до 5, отзыв должен выглядеть естественно, без преувеличений.
Ищем интернет-маркетолога
Ищем интернет-маркетолога в проект rusrek.com (портал русскоязычной иммиграции в США, радио, газета).
Планирование, размещение, оптимизация и анализ рекламных кампаний (Google Ads, Яндекс Директ, Facebook, Instagram). Работа с коллтрекингом, увеличение количества звонков для ~ 50 рекламодателей газеты в месяц.
Удалёнка, коммуникация с нью-йоркским офисом. В отклике указывайте, пожалуйста, свои цены и портфолио.
Заявки фрилансеров
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