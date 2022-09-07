В Google Analytics стоит цель - за неделю 80 конверсий - однако данные по цели не передаются в Google Рекламу.

С рекламы трафик был и цели срабатывали. У нас стоит универсал аналитика.

Поэтому также, необходимо будет сделать обновление до версии 4.0

Просьба откликаться, если уже имелся ранее подобный опыт.

В отклике напишите срок выполнения задачи и цену.