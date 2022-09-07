Помощь с передачей целей из G.Analytics в G.Рекламу

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки228 просмотров

В Google Analytics стоит цель - за неделю 80 конверсий - однако данные по цели не передаются в Google Рекламу.

С рекламы трафик был и цели срабатывали. У нас стоит универсал аналитика.

Поэтому также, необходимо будет сделать обновление до версии 4.0

Просьба откликаться, если уже имелся ранее подобный опыт.

В отклике напишите срок выполнения задачи и цену.

3 года назад
piskarevatn1105
Татьяна 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Руфат
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Михаил
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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