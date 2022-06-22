piskarevatn1105

В Google Analytics стоит цель - за неделю 80 конверсий - однако данные по цели не передаются в Google Рекламу. С рекламы трафик был и цели срабатывали. У нас стоит универсал аналитика. Поэтому также, необходимо будет сделать ...
Татьяна Пискарева piskarevatn1105piskarevatn1105
- $60Контекстная реклама2 заявкиЗакрытгод назад
- $60
Нужен человек, который может делать массовую рассылку в LinkedIn или знает/использовал сервис, который может в этом.Можем обсудить детали после откликаПросьба откликаться фрилансерам у кого ранее был с LinkedinБазы данных1 заявкаЗакрытгод назад
Нужно написать парсер, который будет брать данные (домены) проектов из гугл докс и искать эти компании на Linkedin, затем по ключевым позициям сотрудников (которые мы пропишем) будет собирать ссылки на их профили.Более подробное ТЗ после ...Веб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
Ищем человека, который поможет перевести текст на английский. Тип текста ( о маркетинге, деловые письма/скрипты)При отклике от вас просим добавить -ставку за кол-во слов -готовность приступить к заказу (когда) -ваши отзывыПереводы54 заявкиЗакрытгод назад
У нас есть список из сайтов/каталогов, где публикуются новые крипто проекты: Ico / ieo / sto / defi / gamefi / play2earn / move2earn / metaverse / web3.0 Т.е. по каждому направлению есть несколько сайтов с которых ...Прикладное ПО5 заявокЗакрытгод назад
Нужно ускорить загрузку сайта. При отклике, пришлите ваши кейсы/резюме и цену за которую готовы приступить к заданиюВеб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
[b]Задача:[/b] Необходима ручная настройка системы кеширования и CDN для сайта. Сейчас включены две системы отвечающие за этот процесс - NitroPack (платный тариф со всеми фичами) и Cloudflare (бесплатный тариф, без расширенных функций). Нужно разобрать процесс передачи ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрытгод назад
Задание: Необходимо провести аудит уже действующей рекламной кампании в кворе. Ищем специалиста с опытом (при отклике присылайте кейсы)Контекстная рекламанет заявокЗакрыт2 года назад
Задание: Необходимо провести аудит уже действующей рекламной кампании в реддите. Ищем специалиста с опытом в крипте (при отклике присылайте кейсы)Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо найти решение, как на ворд прессе добавить в админке другие языки, чтобы можно было сайт перевести на 5 языков, и каждый раз при добавлении любого нового контента была сразу опция перевода на другие языки, ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен специалист хорошо разбирающийся в питоне, имеющий опыт в написании/разработке своих софтов. Опыт от 3-х лет(В нашем софте есть комментарии в коде от программиста и инструкции, а так же есть контакт специалиста, он на связи)Сам ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад