piskarevatn1105

Татьяна Пискарева piskarevatn1105

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Помощь с передачей целей из G.Analytics в G.Рекламу

    $60

    В Google Analytics стоит цель - за неделю 80 конверсий - однако данные по цели не передаются в Google Рекламу. С рекламы трафик был и цели срабатывали. У нас стоит универсал аналитика. Поэтому также, необходимо будет сделать ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Нужна рассылка по LinkedIn

    $60

    Нужен человек, который может делать массовую рассылку в LinkedIn или знает/использовал сервис, который может в этом.Можем обсудить детали после откликаПросьба откликаться фрилансерам у кого ранее был с Linkedin

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Написать парсер (Linkedin)

    Нужно написать парсер, который будет брать данные (домены) проектов из гугл докс и искать эти компании на Linkedin, затем по ключевым позициям сотрудников (которые мы пропишем) будет собирать ссылки на их профили.Более подробное ТЗ после ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Нейтив для переводов с русского на английский

    Ищем человека, который поможет перевести текст на английский. Тип текста ( о маркетинге, деловые письма/скрипты)При отклике от вас просим добавить -ставку за кол-во слов -готовность приступить к заказу (когда) -ваши отзывы

    Переводы54 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Написать софт парсер

    У нас есть список из сайтов/каталогов, где публикуются новые крипто проекты: Ico / ieo / sto / defi / gamefi / play2earn / move2earn / metaverse / web3.0 Т.е. по каждому направлению есть несколько сайтов с которых ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Нужна консультация/аудит по кэшированию

    [b]Задача:[/b] Необходима ручная настройка системы кеширования и CDN для сайта. Сейчас включены две системы отвечающие за этот процесс - NitroPack (платный тариф со всеми фичами) и Cloudflare (бесплатный тариф, без расширенных функций). Нужно разобрать процесс передачи ...

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Нужно в WordPress, в админке добавить другие языки

    Необходимо найти решение, как на ворд прессе добавить в админке другие языки, чтобы можно было сайт перевести на 5 языков, и каждый раз при добавлении любого нового контента была сразу опция перевода на другие языки, ...

    WordPress
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать аудит софта написанного на python

    Нужен специалист хорошо разбирающийся в питоне, имеющий опыт в написании/разработке своих софтов. Опыт от 3-х лет(В нашем софте есть комментарии в коде от программиста и инструкции, а так же есть контакт специалиста, он на связи)Сам ...

    Python
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад